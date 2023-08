Mering

10:10 Uhr

Unbekannter sprüht Hakenkreuz in Bahnunterführung

Ein Hakenkreuz wurde in Mering an eine Bahnunterführung gesprüht.

Artikel anhören Shape

Mitte vergangener Woche sprüht eine unbekannte Person in Mering ein Hakenkreuz in goldener Farbe an eine Wand. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Hakenkreuz in goldener Farbe hat eine unbekannte Person in der Unterführung des Haltepunkts St. Afra gesprüht. Der Tatzeitraum wird laut Polizei zwischen Mittwoch 17 Uhr und Donnerstag 17 Uhr eingegrenzt. Mitgeteilt wurde die Tat der Polizei jedoch erst am Sonntag gegen 16.15 Uhr. Zeugen und Zeuginnen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/3231710 bei der Polizei in Friedberg zu melden. (AZ)

Themen folgen