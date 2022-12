Unbekannter stiehlt Nüsse im Wert von 900 Euro: Polizei sucht Zeugen

Einem Ladendieb gelingt es, in einem Supermarkt in Mering Waren im Wert von 900 Euro zu stehlen. Der Unbekannte hat eine spezielle Vorgehensweise.

In Mering kam es am Mittwoch vergangener Woche zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Holzgartenstraße. Laut Polizei befüllte der bislang noch unbekannte Dieb seinen Einkaufswagen mit Kartons voller Nüsse, stellte den Wagen an der Eingangstür ab und verließ dann den Supermarkt.

Kurze Zeit später kam der Täter wieder und verschwand mit dem vollen Einkaufswagen durch die Vordertür. Der dadurch entstandene Schaden beträgt ungefähr 900 Euro.

Die Polizei Friedberg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)