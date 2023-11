Unbekannter streift Auto in Mering: 4000 Euro Schaden

Die Friedberger Polizei sucht nach Zeugen für einen Fall von Unfallflucht. Der Ort des Geschehens ist nicht eindeutig.

Im Zeitraum zwischen Freitag 12 Uhr und Samstag 15 Uhr wurde der Pkw einer Fahrzeugbesitzerin in Mering durch einen anderen Verkehrsteilnehmer angefahren. Am Pkw der Geschädigten entstand ein Streifschaden an der gesamten Fahrerseite. Den Sachschaden schätzt die Polizei Friedberg auf 4000 Euro.

Polizei Friedberg sucht Zeugen für Unfallflucht in Mering

Die Geschädigte befand sich im genannten Zeitraum an mehreren Örtlichkeiten in Mering. Die genaue Unfallörtlichkeit ist daher nicht bekannt. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten sich unter Tel. 0821/323-1710 bei der Polizeiinspektion Friedberg zu melden.