Unbekannter Täter bricht geparktes Auto auf

In Mering beschädigt ein unbekannter Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein geparktes Auto und nimmt Sachen aus dem Fahrzeuginneren mit.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in der Schützenstraße in Mering ein geparktes Auto der Marke Mercedes beschädigt. Neben einem demolierten Außenspiegel wurde laut Polizei auch ein Parkausweis und eine Einkaufstasche aus dem Fahrzeuginneren entwendet. Der Schaden beläuft sich auf rund 430 Euro.

Die Polizei Friedberg bittet unter der Telefonnummer 0821/3231710 um Hinweise. (AZ)