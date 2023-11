Unbekannter tritt gegen Werbeschild und verursacht Schaden

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte tritt in Mering gegen ein Werbeschild. Dabei entsteht ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Zu einer Sachbeschädigung kam es am 14. November gegen 21:00 Uhr in der Münchener Straße in Mering. Ein bisher unbekannter Täter oder eine Täterin trat laut Polizei mit dem Fuß gegen ein Werbeschild einer Firma.

Das Werbeschild wurde dabei beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise Täter sind bislang nicht vorhanden. (AZ)