Unbekannter versucht in Reisebüro einzubrechen

Eine Täterin oder ein Täter will in ein Meringer Reisebüro einbrechen. Das gelingt nicht, dennoch gibt es einen Schaden.

Vom 4. bis 14. September kam es in einem Reisebüro in der Münchener Straße in Mering zu einem versuchten Einbruch. Ein bisher unbekannter Täter wollte die Eingangstür des Reisebüros aufhebeln, was allerdings nicht gelang.

Es entstand an der Eingangstür ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)