Unbekannter wirft Eier an Hauswand

Anfang der Woche bewirft jemand ein Haus in Mering mit Eiern und verursacht einen Sachschaden. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.

Der Vorfall ereignete sich zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 12 Uhr in Mering. Ein bisher unbekannter Täter bewarf die Fassade eines Einfamilienhauses am Sportanger mit Eiern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Friedberg telefonisch unter 0821/323-1710 entgegen. (AZ)