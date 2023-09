Unbekannter zerkratzt Auto in Mering

In Mering zerkratzt ein unbekannter Täter oder eine Täterin ein geparktes Fahrzeug. Der Schaden ist hoch.

Im Zeitraum von Montag, 19.45 Uhr auf Dienstag, 7.30 Uhr, wurde in der Tratteilstraße in Mering ein schwarzer Fiat 500 zerkratzt. Der Täter oder die Täterin beschädigte beide Seiten und richtete einen Schaden von ca. 3000 Euro an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter Telefon 0821/323-1710 entgegen. (AZ)