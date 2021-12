Mering

vor 47 Min.

Unfall an der Auffahrt zur B2

Die Polizei meldet einen Unfall an der Auffahrt zur B2 bei Mering.

Plus Heiligabend krachte es mal wieder an der Kreuzung der Augsburger Straße mit der B2 in Mering.

Von Ute Krogull

Die Polizei meldet einen Unfall an der unfallträchtigen Kreuzung B2/Augsburger Straße am Meringer Ortseingang. Um kurz nach zehn Uhr vormittags an Heiligabend wollten zwei Autos rechts auf die B2 auffahren, doch musste die vordere Pkw-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte der nachfolgende Fahrzeugführer zu spät und fuhr auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen