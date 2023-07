Unfall auf dem Schulweg

Am Freitagmorgen kam es zu einem Fahrradunfall in Mering.

Zwei Schüler im Alter von 13 und 14 Jahren waren am Freitag gegen 7.50 Uhr mit ihren Fahrrädern auf der Oskar-von-Miller-Straße unterwegs in Mering. Einer der Schüler wollte den anderen überholen. Dieser zog plötzlich nach links und die beiden Fahrradfahrer kollidierten und stürzten. Der 14-jährige Schüler wurde leicht verletzt und musste ärztlich behandelt werden, so die Angaben der Polizei Friedberg. (AZ)