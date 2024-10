Bundesstraße 2 bei Mering nach Unfall für zwei Stunden gesperrt

Um kurz vor 22 Uhr wurden am Sonntag die Rettungskräfte aus Kissing, Mering und Ried zu einem Unfall auf der Bundesstraße 2 südlich von Mering alarmiert. Wie die Polizei Friedberg am Montag mitteilt, war ein Mann mit seinem Fahrzeug von Merching aus in Richtung Mering auf der B2 unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn nach rechts ab und prallte dort gegen die Leitplanke. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte auf die linke Straßenseite in die gegenüberliegende Leitplanke. Ein entgegenkommender Fahrzeuglenker konnte sein Auto nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr frontal in das Unfallauto. Dabei wurde der Unfallverursacher mit Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Eine weitere Person wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von knapp 10.000 Euro. Die Feuerwehr Mering sicherte während der knapp zweistündigen Sperrung die Unfallstelle ab. (sev)

