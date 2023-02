Unfall in Mering: Auto zu spät gesehen

7000 Euro Schaden entstand bei einem Unfall am Freitag in Mering.

Am Samstag kam es gegen 13 Uhr in der Augsburger Straße in Mering zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer musste seinen Pkw abbremsen. Das übersah ein nachfolgender Pkw-Lenker zu später und fuhr auf das Auto auf. Verletzt wurde durch den Zusammenstoß niemand. Die Polizei beziffert den Schaden auf etwa 7000 Euro. (AZ)