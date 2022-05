Unfall in Mering: Bub auf Fahrrad von Auto angefahren

Eine Autofahrerin stößt in Mering mit einem Zehnjährigen zusammen, der auf dem Fahrrad unterwegs ist. Der Bub fährt danach weiter.

Ein Unfall zwischen einem Auto und einem jungen Fahrradfahrer ereignete sich am Montag gegen 17 Uhr in Mering. Auf der Bürgermeister-Heinrich-Straße kollidierte eine 40-jährige Fahrerin mit einem laut Polizei etwa zehnjährigen Fahrradfahrer. Nach einem kurzen Gespräch fuhr der Bub weiter. Erst nachträglich stellte die Pkw-Fahrerin einen Schaden an ihrem Fahrzeug fest.

Unfall in Mering: Auto fährt Junge auf Fahrrad an

Hinweise zum Verkehrsunfall werden bei der Polizeiinspektion Friedberg telefonisch unter 0821/323-1710 entgegengenommen. (AZ)