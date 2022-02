Unfall in Mering: Verursacherin sucht beschädigtes Auto

Eine 40-jährige Autofahrerin touchiert ein Fahrzeug in Mering. Weil sie nicht sofort anhalten kann, dauert es, bis sie wieder am Unfallort ist - mit Folgen.

Eine Unfallflucht der etwas anderen Art hat sich am Donnerstag in Mering ereignet. Gegen 15 Uhr befuhr eine 40-jährige Autofahrerin die Augsburger Straße in Richtung Marktplatz. Im Vorbeifahren touchierte sie dabei ein geparktes Auto.

Die 40-jährige bemerkte den Anstoß, konnte laut Polizei jedoch nicht sofort anhalten. Als sie ihr Auto gewendet hatte und zur Unfallstelle zurückkehrte, war das beschädigte Auto nicht mehr vor Ort.

Unfall in Mering: Polizei sucht geschädigtes Auto

Den Vorfall meldete die Unfallverursacherin bei der Polizei, konnte jedoch keinen Geschädigten benennen. Beim beschädigten Fahrzeug handelt es sich wahrscheinlich um einen hellen Pkw.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Friedberg unter Telefon 0821/3231710 entgegen. (AZ)