Unfall in Mering: Zwei Leichtverletzte nach Frontalzusammenstoß

Zwei Autos prallen am Donnerstagabend in Mering frontal aufeinander. Friedenaustraße war für eine Stunde teilweise gesperrt.

Zu einem Frontalzusammenstoß kam es am Donnerstagabend gegen 17 Uhr. Wie die Polizeibeamten vor Ort informieren, war die Fahrerin eines Toyotas aus Königsbrunn auf der Staatsstraße 2380 in Richtung Mering unterwegs. Sie wollte nach links in die Friedenaustraße einbiegen und kam dabei zu weit auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Sowohl die Unfallverursacherin als auch das Unfallopfer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Einsatzkräfte des Bayerischen Roten Kreuzes versorgten die Verletzten. Ebenfalls vor Ort waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Mering. Es kam zu Verkehrsbehinderungen, die etwa eine Stunde andauerten. Die Polizei kann noch keine genaue Schadensumme nennen. Der Schaden an den Autos sei jedoch erheblich. (sev)