Unfallflucht am Netto-Parkplatz in Mering

Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, machte sich ein unbekannter Autofahrer am Samstag in Mering aus dem Staub.

Ein bislang unbekannter Täter fuhr am Samstag zwischen 11.15 und 12.15 Uhr einen auf dem Parkplatz des Netto Markendiscounters abgestellten schwarzen Audi an. Die Polizei beziffert den Schaden auf etwa 500 Euro. Hinweise sind bei der Polizei in Friedberg unter der Rufnummer 0821/323-1710 möglich. (AZ)