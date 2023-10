Unfallflucht an Meringer Tankstelle

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht an einer Tankstelle in Mering.

In der Zeit von Samstag, 22 Uhr, bis um 14.30 Uhr am Sonntag kam es auf einem Tankstellengelände an der Ohmstraße in Mering zu einer Unfallflucht. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug fuhr zur Unfallzeit in ein Kühlaggregat, das Schutzgitter wurde dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss, ohne sich um den Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)