Unfallflucht auf dem Traktor

Traktor gegen Smart: Das ist ohnehin ein ungleiches Spiel. Noch dazu beging der Fahrer des Bulldogs vermutlich Fahrerflucht.

Die Polizei Friedberg fahndet nach einem Traktor mit grüner Holzkiste. Dessen Fahrer steht im Verdacht, am Freitag in Mering Unfallflucht begangen zu haben, nachdem er einen Smart beschädigt hatte.

Unfall in Mering: Polizei sucht Traktor

Am Freitag zwischen 8.45 und 15 Uhr war der Smart ordnungsgemäß im Kreuzackerweg geparkt. Bei der Rückkehr stellte der Fahrer einen massiven Schaden an seinem Pkw fest. Die Beschädigungen ziehen sich über die linke Fahrzeugseite auf einer Höhe von 1 bis 1,45 Meter. Eine Anwohnerin hatte laut Polizei zwischen 14 und 15 Uhr einen Traktor beobachtet, der hinten eine grüne Holzkiste montiert hatte. Ausgehend von dem Schadensbild und der Verbindung zum Tatort fahndet die Polizei nun nach diesem Fahrzeug. Der Sachschaden am Smart wird auf ca. 6000 Euro geschätzt. Für Hinweise an die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710. (AZ)