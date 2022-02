Unfallflucht: Außenspiegel abgefahren

In Mering wird bei einem geparkten Ford am Montag der linke Außenspiegeln abgefahren. Der Täter oder die Täterin entfernt sich einfach vom Unfallort.

Zum einem Unfall ist es am Montag in Mering gekommen. Zwischen 11.45 bis 14.45 Uhr wurde, bei einem in der Münchner Straße in Mering abgestellten, grauen Ford Fiesta der linke Außenspiegel abgefahren.

Der unbekannte Täter oder die unbekannte Täterin hinterließ weder seine Personalien vor Ort noch meldete er den Unfall bei der Polizei. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Friedberg unter Telefon 0821/323-1710 entgegen. (AZ)