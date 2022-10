Mering

Unfallflucht in Mering: Unbekannter verursacht 4000 Euro Schaden

In Mering wurde ein VW beschädigt.

In Mering fährt am Dienstag ein Unbekannter einen VW Multivan an, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Hörmannsberger Straße in Mering hat ein Unbekannter einen VW Multivan angefahren. Der Unfall ist laut Polizei zwischen Dienstag um 19 Uhr und Mittwoch um 14.30 Uhr passiert. Nachdem der bisher unbekannte Unfallverursacher einen Schaden von rund 4000 Euro verursacht hatte, verschwand er laut Polizei von der Unfallstelle. Die Polizei Friedberg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)

