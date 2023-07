Unfallflucht: Kleintransporter angefahren

1500 Schaden entstand bei einem Unfall in Mering. Jetzt sucht die Polizei nach Hinweisen.

Von Freitagabend bis Samstagmorgen war in der Meringer Bahnhofstraße ein weißer Kleintransporter geparkt. Unbekannte hatten den Renault angefahren und sich nicht um den Schaden gekümmert. Am Transporter ist hinten links das Rücklicht gebrochen und es entstand Sachschaden an der linken Hecktüre. Die Höhe des Sachschadens wird auf 1.500 Euro geschätzt. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg unter der Rufnummer 0821/323-1710 zu melden. (AZ)