Unfallflucht: Opel Corsa wird in Mering angefahren

In Mering wird ein geparkter Opel Corsa beschädigt. Der oder die Schuldige verschwindet, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Am Dienstag zwischen 14.10 und 19.10 Uhr wurde ein in der Theresienstraße in Mering geparkter Opel Corsa angefahren und im vorderen rechten Bereich beschädigt.

Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. Die Polizei Friedberg bittet um Mithilfe und nimmt Hinweise unter 0821/3231710 entgegen. (AZ)