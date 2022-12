Unfallflucht: Unbekannter fährt schwarzen BMW an

In Mering beschädigt unbekannter Autofahrer einen parkenden BMW und verschwindet, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein unbekannter Autofahrer fuhr einen schwarzen BMW 318D an, der im Zeitraum zwischen Dienstag 19.30 und Mittwoch 9 Uhr in der Tratteilstraße in Mering am Fahrbahnrand geparkt war. Dabei beschädigte der Unbekannte den BMW im Frontbereich und verursachte einen Schaden von rund 1500 Euro. Allerdings verschwand der Fahrer laut Polizei wieder, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Polizei Friedberg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)