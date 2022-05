Mering

Ungenutzter Kredit: So viel Geld für Strafzinsen musste Mering 2021 zahlen

Plus Bürgermeister Florian Mayer legt in nicht öffentlicher Sitzung den von der SPD geforderten Abschlussbericht vor - und nennt konkrete Zahlen.

Von Gönül Frey

12,5 Millionen Euro Kredit hat Mering für 2021 aufgenommen. Doch dann lag die Summe den größten Teil des Jahres auf den Konten der finanzschwachen Kommune nur herum - und verursachte neben den Kreditzinsen auch noch sogenannte Verwahrentgelder in insgesamt fünfstelliger Höhe. Wie viel Geld sich hier genau summiert hat, das unter anderem verlangte die SPD-Fraktion in einem Antrag zur Aufarbeitung zu wissen. In nicht öffentlicher Sitzung hat Bürgermeister Florian Mayer diese Zahlen nun vorgelegt und gab auch gegenüber unserer Redaktion Auskunft.

