Mering

vor 51 Min.

Unterschriftenaktion: Vorplatz des Seilerhauses soll erhalten bleiben

Seilerhaus Seilerhaus Der Vorplatz vor dem Seilerhaus in Mering soll nicht überbaut werden. Dafür setzt sich Maria Bösl mit einer Unterschriftenaktion ein. Foto: Gönül Frey

Plus Die Pläne der Eigentümer für das Anwesen sorgen immer wieder für Diskussionen. Jetzt startet Geschäftsfrau Maria Bösl dazu eine Unterschriftenaktion.

Von Gönül Frey

Seit Jahren steht das ehemalige Modehaus Seiler in der Meringer Ortsmitte leer. Die Wolf GbR als Eigentümer will hier ein Wohnhaus mit Bäckerei im Erdgeschoss errichten. Dazu gab es bereits verschiedene Planungen, die unter anderem eine teilweise Überbauung des großzügigen Vorplatzes vorsehen. Maria Bösl, die bis vor Kurzem das gleichnamige Haushaltswarengeschäft nebenan führte, ist entsetzt. Die 65-Jährige startete eine Unterschriftenaktion – mit großer Resonanz.

Innerhalb kürzester Zeit haben über 100 Teilnehmer ihren Namen auf die Liste gesetzt. "Die Leute fallen aus allen Wolken, wenn sie hören, dass das überbaut werden soll", sagt sie. Es sei einer von wenigen freien Plätzen in der Ortsmitte. "Wenn das kommt, dann ist Mering ja nur noch vollgepflastert". Mit ihren Listen ist sie vielen ehemaligen Kunden begegnet, die gerne für ihr Anliegen unterschrieben. Und sie will weitersammeln. Die Listen liegen außerdem im Weltladen, in der Buchhandlung Platzbecker, den beiden Apotheken und weiteren Geschäften aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen