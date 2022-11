Unverhofftes Glück für junge Talente aus Friedberg, Mering und Kissing

Der Rotary Club verleiht für die Bereiche Kunst, Literatur und Musik Förderpreise im Gymnasium Mering. Es gibt zwei Veränderungen für den Wettbewerb.

Zum Thema "Unverhofft" machten sich Nachwuchstalente aus dem Wittelsbacher Land Gedanken und reichten ihre Arbeiten für Kulturförderpreis des Rotary Clubs Friedberg ein. Organisatorin Gisela Klaus verriet, dass es dieses Jahr zwei Neuerungen für die Preisträgerinnen und -träger gibt.

Lob für die Preisträger des Kulturförderpreises

Zu Beginn der Veranstaltung spracht Werner Sedlmeyr, Präsident des Rotary Clubs (RC) Friedberg. "Ich bin froh, dass ihr mit eurem Engagement in den Bereichen Musik, Kunst und Literatur gezeigt habt, dass ihr nicht zur Generation 'Chill mal' gehört." Im Gegenteil, diese Jugendlichen hätten sich für einen anderen Weg entschieden, und das verdiene ein großes Lob. Er dankte stellvertretend für das Organisationsteam Gisela Klaus und Ulrich Frank für die Betreuung des Kulturförderpreises.

Rotarypräsident Werner Sedlmeyr eröffnete die Preisverleihung zum Kulturförderpreis "Junge Kunst" des Rotary Clubs Friedberg im Meringer Gymnasium. Foto: Eva Weizenegger

Als Hausherr stellte Schulleiter Josef Maisch das Gymnasium den Gästen aus Friedberg, Kissing und Mering vor und erklärte, dass auch an seiner Schule die Bereiche Kunst, Musik und Literatur mit speziellen Angeboten gefördert werden.

Die Ausgezeichneten 1 / 3 Zurück Vorwärts Künstlerische Gestaltung 1. Platz Ida Weighardt 2. Platz Diviana Krau 3. Platz Adrijans Mahl Anerkennung für Francisco Da Silva Santos und Jonathan Zerelles

Literatur 1. Platz Theresa Weighardt 2. Platz Carolin Pschenitza 2. Platz Vanessa Schneider

Musik 1. Platz Daniel Müller (Schlagwerk) 2. Platz Jakob Zangl (Gitarre) 2. Platz Eva Jaumann (Oboe) 3. Platz Mai-Vien Nguyen (Klavier) 3. Platz Linda Bernert (Gitrarre) Young Artist Ludwig Henschel (Violine) Young Artist Konstantin Kreft (Klavier) Young Artist Klara Santos-Krawczyh (Harfe)



Landrat Klaus Metzger übernahm die Schirmherrschaft für die Veranstaltung. Er war es, der zusammen mit Gisela Klaus für eine der Neuerungen verantwortlich zeichnete. Diesmal erhalten die Preisträgerinnen und -träger nämlich nicht ausschließlich Geldspenden, die vom Sponsor, der Raiffeisenbank Wittelsbacher Land, gestiftet werden, sondern zudem noch Workshops für die Bereiche Literatur und Kunst. Sie werden vom Landkreis finanziell unterstützt. Metzger nahm in seiner Rede Bezug auf den Heimat-Check unserer Redaktion, eine Umfrage unter Leserinnen und Lesern. "In dieser Umfrage wurde der Landkreis positiv bewertet, aber eins fehlte den Menschen, und das war die Kultur." Diese Lücke zu schließen, dazu trügen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Wettbewerbs bei.

Mit ihren Kunstwerken überzeugten Ida Weighardt, Adrijana Mahl, Jonathan Zerelles und Francisco Da Silva Santos die Jury. Nicht auf dem Bild ist Diviana Kraus, die ebenfalls ausgezeichnet wurde. Foto: Eva Weizenegger





Ein neuer Turnus für den Wettbewerb

Gisela Klaus betonte: "In unserer Welt stehen Erfolge in Naturwissenschaften und Sport hoch im Kurs." Mit dem Kulturförderpreis will der Rotary Club auch die Bereiche Literatur, Kunst und Musik fördern. Er solle zeigen, dass eben auch die Kultur Anerkennung verdiene. Sie nahm vor allem Bezug darauf, dass Kunst und Literatur über den schulischen Bereich kaum gefördert werden. "Wer schreibt schon einfach einen literarischen Text, wenn er das nicht gerade für die Schule tun muss?" Um Kunst und Literatur speziell zu unterstützen, erhalten die Ausgezeichneten neben den Geldpreisen einen Workshop mit dem Schriftsteller und Slam-Poeten Pierre Jarawan am Gymnasium Friedberg und mit der Kunstpädagogin Doris Herschke. Neu wird auch der künftige Turnus des Kunstförderpreises sein. Wie Gisela Klaus verriet, wird der Wettbewerb künftig alle zwei Jahre, statt bisher jährlich, ausgeschrieben.

Die Preisträgerinnen im Bereich Literatur sind (von links) Vanessa Schneider, Carolin Pschenitza und Theresa Weighardt. Foto: Eva Weizenegger

Sponsor Peter Burnhauser von der Raiffeisenbank Wittelsbacher Land wünschte dem Rotary Kunstförderpreis "Junge Kunst", dass er auch künftig auf große Resonanz stößt und sich als Dauerbrenner etabliert. "Malen, Dichten und Musizieren sind kulturelle Techniken, die den Menschen bilden und formen."

Der Meringer Bürgermeister Florian Mayer gratulierte den Gewinnerinnen und Gewinnern ebenfalls. Zudem nahm er Bezug auf die Kunstförderpreise in Kissing und den Kulturförderpreis des RC Friedberg. "Dass wir in Mering im Rahmen unserer Jubiläumsfeierlichkeiten einen Kunstförderpreis ausloben, entstand durch die Idee aus Kissing." Er erhoffe sich Inspiration durch die Preisverleihung des RC Friedberg für kommende Wettbewerbe in Mering.

Musikalisch umrahmt wurde der Abend von den Preisträgerinnen und Preisträgern Mai-Vien Nghyen am Klavier, Linda Bernert und Jakob Zangl (Gitarre), Eva Jaumann (Oboe) und Daniel Müller am Marimbaphon.

Preise erhielten die Musikerinnen und Musiker Eva Jaumann, Mai-Vien Nguyen, Linda Bernert, Jakob Zangl, Daniel Müller, Konstantin Kreft, Ludwig Henschel und Klara Santos-Krawczyh. Foto: Eva Weizenegger

Für die Jury im Bereich Musik sprach Ulrich Frank und lobte ausdrücklich das hohe Engagement von Gisela Klaus: "Ohne sie gäbe es den Kulturförderpreis nicht." Als Laudatoren im Bereich Literatur fungierten Stefanie Waldow, Ute Multrus und Anton Oberfrank, die jeweils mit einleitenden Worten die Texte der Ausgezeichneten vorstellten. Eine Premiere war der Kunstförderpreis für Jörg Hilbich, der die Preise für die Sparte "Künstlerische Gestaltung" verlieh.