Uraufführung in Mering: Das Gymnasium hat sein eigenes Musical

Unter dem Titel "Our very own story" führen die Schülerinnen und Schülerinnen in Mering ihr selbst geschriebenes Musical auf und begeistern damit ihr Publikum.

Fast die ganze Schule tanzt, singt, schauspielert und macht jede Menge Musik. So war es jedenfalls bei der Uraufführung des Musicals "Our very own story" (Unsere sehr eigene Geschichte) am Donnerstagabend. Über 150 Mitwirkende aus allen Jahrgangsstufen entführten am Donnerstag und Freitag ihr Publikum in eine Märchenwelt voller Abenteuer, Verwirrungen, Macht und Liebe.

Jorah D'Avigdor, Georg Kopanidis, Theresa Penovici, Leon Schäfer, Kristina Staudacher, Vernice Sumarinas und Leah Weiß waren zusammen mit ihrem Lehrer Pasquale Baratta für die Musicalproduktion verantwortlich. Das Besondere an dieser Aufführung: Geschrieben haben das Stück Theresa und Vernice. Die Songs komponierten Kristina und Georg dafür. Das Musical ist Teil des Praxisseminars im Rahmen der Oberstufe.

Dirigiert von Pasquale Baratta ließ das Orchester des Gymnasiums hören, was es drauf hat. Foto: Bernhard Weizenegger

"Endlich können wir uns wieder hier treffen, gemeinsam Musik, Schauspiel und Tanz genießen", sagte Schulleiter Josef Maisch im Vorfeld der Veranstaltung. Neben der Vermittlung von Wissen und Lerninhalten seien gerade die gemeinsamen Proben, die Fahrt zur Orchesterwoche in Steingaden und letztendlich die Aufführungen so wichtig für die Schulgemeinschaft. "Das gehört auch zur Schule dazu", so Maisch. Er lobte den unermüdlichen Einsatz von Musiklehrer Pasquale Baratta und dankte dem Lehrerkollegium Christian Eberl, Hannah Stadlmayer, Gerda Haprath und Lena Hagengruber.

Neben den selbst geschriebenen Songs spielte das Orchester des Gymnasiums Songs von Bruno Mars (Marry You), Maroon 5 (Moves like Jagger), Lady Gaga (Born this way), Billie Eilish (Bad Guy), Bill Conti (Gonna fly now) und Toto (Hold the Line). Dabei bewiesen die jungen Musikerinnen und Musiker, dass sie Rhythmus im Blut haben. Leidenschaftlich dirigierte Pasquale Baratta das Orchester. Dazu tanzten die Tänzerinnen und Tänzer und sang der Chor des Gymnasiums.

Doppelhochzeit als krönender Abschluss fürs Musical am Gymnasium Mering

Das Musical erzählte vom Liebespaar Prinzessin Evelynn (Elena Mächtle/Viktoria Bader) und Prinz Payne (Wolfgang König/Konstantin Kreft), die wegen des Streits ihrer Eltern ihre Liebe nicht leben dürfen. Stattdessen soll Prinz Finn (Nina Langner/Amy Nürbchen) die hübsche Evelynn heiraten. König Ravkale (Luka Bravic/Nasim Zedini) und seine Frau Rebecca (Jorah D'Avigdor/Lucia Singer) drängen ihre Tochter Evelynn dazu, sich endlich für Finn zu entscheiden. Doch die Tochter will nicht so wie die Eltern. Da hilft es auch nicht, dass die Schneiderin (Maria Mirabelle Weiß/Leticia Borbely) die schönsten Kleider für den Ball näht. Prinz Payne betritt die Bühne zusammen mit seinem Gehilfen Ludwig (Marco Weiß/Yaskrit Jandir) und will das Herz seiner Geliebten gewinnen. Mit einer List gelingt es schließlich Evelynn und Finn, dass jeder am Ende doch noch glücklich wird. Und es kommt zu einer Doppelhochzeit, die sie vor dem Priester (Ismael Yilmaz) schließen.

Wer aber letztendlich wen heiratet, sei nicht verraten, denn am Samstag, 23. Juli, um 19 Uhr führen die Schülerinnen und Schüler noch ein drittes Mal das Musical auf. Standing Ovations gab es zum Ende der Uraufführung für alle Mitwirkenden. Bei der Zugabe hielt es kaum einen mehr auf dem Platz. Das Publikum, unter ihnen viele Eltern, Schülerinnen und Schüler, auch ehemalige Gymnasiasten, tanzten zu "Moves like Jagger" und "Born this way" bevor sie nach Hause gingen.