Urgestein des SV Mering gestorben: Trauer um Norbert Lobinger

Er gehört zu den Urgesteinen des Sportvereins Mering. Im Alter von 81 Jahren starb Norbert Lobinger.

Er war über 70 Jahre Mitglied beim MSV. Er engagierte sich viele Jahre aktiv, vor allem in der Fußballabteilung und war den "Alten Herrn" verbunden. Von seinen Freunden wurde er „Lo“ genannt und spielte bis ins hohe Alter aktiv Fußball. MSV-Vorsitzender Georg Resch, tief betroffen vom Tod des Vereinskollegen, blickt zurück: "Er ist der Spieler, der bis heute die meisten Spiele für den MSV bestritt." Norbert Lobinger spielte beim MSV von der Schüler- über die B und A-Jugendmannschaften bis zur 1. Herrenmannschaft.