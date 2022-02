Mering

UWG sucht nach Alternativstandort für das Meringer Freibad

Plus Die beliebte Freizeiteinrichtung könnte verkauft und von dem Erlös ein neues Bad gebaut werden. Das spricht dagegen.

Von Eva Weizenegger

250.000 Euro oder auch mehr Geld würde eine Sanierung des Freibads in Mering kosten. Die Beckenfolie ist so marode, dass sie undicht ist. Zudem entspricht das Bad, das seit 1957 an seinem Standort in der Zettlerstraße ist, nicht mehr den Anforderungen. Die Umkleiden müssten schon längst renoviert werden. Angesichts der knappen Kasse der Marktgemeinde kann die beliebte Freizeiteinrichtung auch ohne diese Sanierung noch öffnen. Nun haben Vertreter der UWG-Marktgemeinderatsfraktion eine neue Lösung für das Bad ins Spiel gebracht.

