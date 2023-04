Vandalismus: Unbekannte zerkratzen BMW in Mering

Unbekannte zerkratzen einen geparkten BMW in Mering. Auch der Heckscheibenwischer wird abgerissen. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in Mering ein schwarzer BMW beschädigt. Am Fahrzeug verkratzte der bisher unbekannte Täter mit einem spitzen Gegenstand die Fahrer- und Beifahrertüre sowie die Motorhaube.

Außerdem wurde der Heckscheibenwischer abgerissen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1000 Euro.

Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)