Mering

vor 33 Min.

Vanessa Fasoli: „Singen ist ein Hochleistungssport“

Plus Die Meringer Sängerin Vanessa Fasoli bekommt die musikalische Veranlagung in die Wiege gelegt. Sie erzählt von Hochgefühlen und harten Phasen ihres Traumberufs.

Von Christine Hornischer

Konzentriert blättert Vanessa Fasoli eine Notenseite um. Mehrere Stunden am Tag übt die Mezzosopranistin. Momentan studiert sie „Mon cour souvre à ta voix“ aus „Samson and Dalila“ von Camille Saint-Saëns ein. Die 34-Jährige bekam die musikalische Veranlagung quasi in die Wiege gelegt. Schon ihr Opa, Heinz Bensch aus Mering, sei Opernsänger gewesen, die Oma war Organistin in St. Michael, Mutter Friederike spielt Klavier und Orgel in der italienischen Gemeinde in Augsburg oder singt im Chor. Und auch der italienische Papa Mario singt, wenn auch mehr unter der Dusche, aber immer in der richtigen Tonlage.

Schon als Kleinkind entdeckte Vanessa Fasoli ihre Leidenschaft für Musik

Fasoli wuchs zweisprachig auf, und so liegt ihr Italienisch, die Sprache der Oper, im Blut. Gesungen hat sie schon als ganz kleines Kind. „Meine Mutter hat damals gerne die Elisabeth-Serenade gehört, das Stück hat mir so gefallen, dass ich immer mitgesummt habe.“ Genauso erging es ihr mit „Ein Schloss am Wörthersee“. „Die Melodie ist einfach toll“, erinnert sie sich und greift nach ihrem Glas Wasser. Als sie gerade mal vier Jahre alt war, spielten sie im Kindergarten „Die Vogelhochzeit“. „Es war ganz klar, dass ich das Vogelweibchen spielte“, sagt die Sängerin rückblickend. Und dann lacht sie und erzählt: „Ich habe dem Jungen, der das Vogelmännchen sang, eine geschmiert, weil er die Noten nicht traf.“ Das tut sie natürlich heute nicht mehr, aber falsche Tonlagen tun ihr immer noch fast körperlich weh.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen