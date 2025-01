Vereinsmeister und Königsproklamation der KK-Schützen Mering

Erste Schützenmeisterin Michaela Hirschberger begrüßte die Gäste zur Jahresabschlussfeier der KK-Schützen im Schützenheim Mering statt. Bürgermeister Florian Mayer freute sich, dass so viel Jugendliche mit ihren Eltern anwesend waren. 1. Gauschützenmeister Wolfgang Maschenbauer bezeichnete den KK-Schützen-Verein als Vorzeigeverein im Gau.

Der Sportleiter Günter Gold führte an, das die KK-Schützen Mering auch beim Bayern Match Fernkampf sehr erfolgreich waren. Cilli Stadtherr belegte 2. Platz. Franziska Engstle den 2. Platz in LG Schüler und Elias Engstle den 5. Platz in LG Jugend. Die weiteren Teilnehmer waren Anni Hirschberger, Franz Eppeneder, Christine Fischer und Günter Gold.

Die Ergebnisse

Die Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft: In Blankbogen Allgemeinklasse belegte den 1. Platz Erika Marehenko mit 216 Ringe, 2. Platz Hannah Kaiser 214 Ringe, 3. Platz Anderle Lea 211 Ringe. Beim Lichtgewehr ging der 1. Platz An Ruven Forster mit 223 Ringe, 2. Platz Dominic Konderla 180 Ringe, 3. Platz Dominic Marehenko 149 Ringe. Ergebnisse LG Schüler: Da 3 Schützinnen die gleiche Ringzahl (278) hatten, wird gem. BSSB-Richtlinie die letzte Serie der 30 Schuss mit der höchsten Ringzahl gewertet. Somit ging der 1. Platz an Franziska Engstle mit (95Ringe), 2. Platz Katharina Hertlein (94 Ringe) und 3. Platz Hannah Kaiser mit 93 Ringe gewertet.

Ergebnisse LG Jugend: 1. Platz Elias Engstle mit 284 Ringe, 2. Platz Jonas Brendel 225 Ringe, 3. Platz Felix Rupprecht 188 Ringe.

Ergebnisse LG Damen: 1. Platz Cilli Stadtherr mit 295 Ringe, 2. Platz Michaela Hirschberger 287 Ringe, 3.Platz Stefanie Lachmayr 274 Ringe. Ergebnisse: LG Herren: 1. Platz Thomas Helpert mit 289 Ringe, 2. Platz Florian Hirschberger 285 Ringe, 3. Platz Thomas Karl 269 Ringe.

Ergebnisse: LP Allgemein: 1. Platz Burkhard Böttcher mit 276 Ringe, 2. Platz Stefan Konderla 252 Ringe, 3. Platz Maximilian Wankerl 206 Ringe. Ergebnisse LG Auflage Sen. I-II 1. Platz Gerhard Reile mit 317 Ringe, 2. Platz Franz Eppeneder 316,3 Ringe, 3. Platz Günter Gold 316,3 Ringe.

Die Vereinsmeister der Jugend: Hannah Kaiser, Franziska Engstle, Katharina Hertlein. Foto: Elias Engstle

Ergebnisse LG Auflage Sen III-V: 1. Platz Josef Schuster mit 311,5 Ringe, 2. Platz Anna Hirschberger 309,6 Ringe, 3. Platz Barbara Ribbes 302,8 Ringe. Ergebnisse LP Auflage Allgemein: 1. Platz Gerhard Reile 302,5 Ringe, Sabine Fähnrich 285,7 Ringe.

Die besten „Blattl Punktwertung Frei Jugend: 1. Platz Franziska Engstle mit einem 18,0 Teiler, 2. Platz Elias Engstle 28,4 und 3. Platz Katharina Hertlein 32,5 Teiler. Punktwertung Frei und Auflage Erwachsene: 1. Platz Michaela Hirschberger mit einem 6,0 Teiler, 2. Platz Josef Schuster 8,0 Teiler, 3. Platz Anna Hirschberger 8,2 Teiler.

Nachdem die Vorjahres-Könige Michaela Hirschberger, Auflage Roland Wankerl und Jugend Franziska Engstle jeweils ein Erinnerungsgeschenk überreicht bekamen, wurden die neuen Könige gekürt Jugend-Königin wurde wieder Franziska Engstle mit einem 86,5 Teiler, die die Königskette für diese Saison wieder tragen darf. Vize Königin wurde Hannah Kaiser mit einem 162,5 Teiler. Platz 3 Elias Engstle mit einem 189,2 Teiler. König bei den Auflage-Schützen wurde Günter Gold mit einem 17,8 Teiler vor Roland Wankerl mit einem 97,4 Teiler. Den 3. Platz belegte Anna Hirschberger mit einem 112,3 Teiler.

Bei den Freischützen konnte Thomas Karl mit einem 98,0 Teiler die Kette für sich beanspruchen vor Maximilian Wankerl mit einem 128,5 Teiler und Stefanie Lachmayer mir einem 162,5 Teiler. Barbara Ribbes

