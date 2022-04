Verkehrsbehinderungen nach schwerem Unfall auf B2: Zwei Frauen verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall führt am Montagabend auf der B2 bei Mering zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Zwei Fahrerinnen werden verletzt, der Schaden ist hoch.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagabend auf der B2 auf Höhe Mering. Eine 28-jährige VW-Fahrerin wollte gegen 18:30 Uhr an der B2 in Fahrtrichtung Merching nach links in Richtung Mering abbiegen. Dabei übersah sie laut Polizei den Renault einer 59-Jährigen, die in Richtung Augsburg unterwegs war.

Die Fahrzeuge kollidierten. Die beiden Autofahrerinnen wurden nur leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 20.000 Euro. Auf der B2 kam es für ca. zwei Stunden zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. (AZ)