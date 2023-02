Verursacher flüchtet: Audi bei Unfall schwer beschädigt

Ein auf der Fahrbahn geparkter Audi A4 wird in Mering angefahren. Der Schaden ist erheblich.

Ein unbekannter Fahrer oder eine unbekannte Fahrerin hat am Samstag in der Theodor-Heuss-Straße in Mering einen Audi A4 beschädigt. Dieser war auf der Fahrbahn geparkt. Der Unfall ereignete sich zwischen 15.30 Uhr und 17.15 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Audi vorne links in Mitleidenschaft gezogen.

Der Verursacher oder die Verursacherin flüchtete von der Unfallstelle. An dem Audi entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Die Polizei Friedberg bittet unter der Telefonnummer 0821/3231710 um Hinweise. (AZ)