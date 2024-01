Verwirrspiel mit dem Aufzug am Meringer Bahnhof

Einsteigen, Knopf drücken, los geht's: so einfach stellt man sich das Aufzugfahren vor. Doch am Meringer Bahnhof war das zuletzt deutlich komplizierter.

Bequem in ein anderes Stockwerk fahren – nichts einfacher als das! Man geht zum Aufzug, drückt auf den Knopf. Sobald die Ka­bine da ist, steigt man ein, die Türe schließt sich und ein paar Se­kunden später öffnet sie sich wie­der. Nach dem Aussteigen ist alles erledigt und wieder vergessen.

Wer so naiv ist und das glaubt, war noch nie am Meringer Bahnhof. Da geht es nämlich so: Per Knopfdruck den Aufzug holen und einsteigen, so weit, so gut. Die Türe schließt sich, ein erneuter Knopfdruck zur Abfahrt und: nichts, aber auch gar nichts rührt sich. Seltsam, aber wir probieren es noch einmal: wieder nichts.

Ein dritter Versuch bringt dasselbe Ergebnis. Wenigstens lässt sich die Türe immer wieder öffnen. Inzwischen ist eine junge Mutter mit zwei Babys im Zwillingsbuggy da. Und die kennt die Lösung. Der jun­ge Vater ist schon mal voraus­ge­gangen. Der Aufzug fährt nämlich nur nach oben, wenn man oben drückt und logischerweise fährt er nur nach unten, wenn man unten drückt.

Aufzug in Mering fährt nur nach unten, wenn unten einer drückt

Im Klartext: man muss die Treppe hinauflaufen und kann dann den Aufzug hinterher holen oder um­gekehrt. Treppensteigen ist gesund und gut für den Kreislauf, aber manche Leute sind eben auf ei­nen Aufzug angewiesen. Die Krönung des Ganzen ist, dass es zwei Leute braucht - einer muss ja den Aufzug ins Ziel holen - um einen Kinder­wa­gen oder Rollator auf die gewünsch­te Ebene zu befördern. Bahnnutzer in Mering berichten, dass das schon seit gut zwei Wochen so geht.

Auf Nachfrage unserer Redaktion bei der Bahn nach diesem merkwürdigen Beförderungssystem erhalten wir prompt die Auflösung: Die komplizierte Bedienung des Aufzugs ist so nicht beabsichtigt. "Wir bedanken uns für den Hinweis. Wir gehen von einem Defekt aus. Die zuständigen Fachkolleg:innen vor Ort werden die Störung beheben", teilt prompt eine Bahnsprecherin mit. Die Bahn bedauere die Unannehmlichkeiten für die Fahrgäste. Die Bahn-Sprecherin weist außerdem darauf hin, dass Reisende sich bei solchen Störungen immer an die 3-S-Zentrale wenden können: https://www.bahnhof.de/service/3-s-zentrale. Dort finde sich auch eine Liste mit Telefonnummern von Ansprechpartnern.