Mering

11:02 Uhr

Verwirrt am Steuer: 91-Jährige verursacht Unfall mit hohem Schaden

Eine 91-Jährige fährt in Mering in ein geparktes Fahrzeug. Ein Zeuge nimmt ihr die Schlüssel ab und ruft die Polizei. Diese trifft eine verwirrte Frau an.

Eine laut Polizei verwirrte 91-Jährige verursachte am Donnerstagabend in Mering einen Unfall. Gegen 17:40 Uhr fuhr die ältere Frau auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Unterberger Straße in einen geparkten Pkw fuhr. Ein Zeuge beobachtete den Unfall, nahm der 91-Jährigen den Autoschlüssel ab und verständigte die Polizei. Die Beamtinnen und Beamten fanden eine äußerst verwirrte Fahrzeugführerin vor. Der Frau Dame wurde die Weiterfahrt unterbunden und der Führerschein sichergestellt. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro. Die 91-Jährige erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs nach dem Strafgesetzbuch. (AZ)

