Mering

18:30 Uhr

Videoüberwachung am Netto-Parkplatz in Mering sorgt für Ärger

Plus Karl-Heinz und Angelika Graf verstehen die Welt nicht mehr. Sie haben angeblich zu lange auf einem Netto-Parkplatz in Mering geparkt. Müssen sie Strafe zahlen?

Von Eva Weizenegger Artikel anhören Shape

Der Vorfall liegt schon über halbes Jahr zurück, doch noch immer flattern der Familie Graf aus Egling Zahlungsaufforderungen in den Briefkasten. Angelika Graf hatte am 16. Dezember 2022 auf dem Parkplatz des Netto-Marktes im Meringer Ortszentrum um 9.46 Uhr geparkt. Sie wollte dort drei Päckchen Kaffee kaufen, die es gerade im Angebot gab. "Meine Frau war vielleicht zehn Minuten im Geschäft und wollte dann weiter, um meine Mutter im Seniorenheim abzuholen", schildert Karl-Heinz Graf. Doch diese Ausfahrt wurde durch die Kameras nicht aufgezeichnet, wie Graf vermutet. "Anders kann ich mir nicht erklären, warum wir 30 Euro für die angebliche Überschreitung der Parkzeit von zwei Stunden erhalten haben", sagt Graf im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Supermarktkette Netto lässt den Parkraum von einem bundesweit agierenden Unternehmen, mit Sitz in Rostock, überwachen. Diese wiederum übergab den Vorgang an ein Inkassobüro.

Kassenbons: Familie Graf aus Egling legt Beweise vor

In einem Schreiben des international agierenden Unternehmens, das sich auf Inkasso und Forderungsmanagement spezialisiert hat, wird erläutert, dass Angelika Graf gemäß den Videoaufzeichnungen um 9.46 Uhr auf den Parkplatz eingefahren, jedoch erst um 12.28 Uhr wieder ausgefahren sei. "Wir haben aber Kassenbons von anderen Supermärkten, die genau belegen, dass meine Frau in dem besagten Zeitraum nicht auf dem Parkplatz des Supermarkts im Ortszentrum gewesen sein kann", so Graf. Zudem gebe es die Aussage seiner Mutter, dass Angelika Graf sie um kurz nach 10 Uhr aus einer Seniorenwohnanlage in der Jahnstraße geholt und sie um 12 Uhr wieder in die Einrichtung zurückgebracht hatte. Kurz nach 12 Uhr sei sie nochmals zum Supermarkt in der Münchener Straße gefahren, weil sie weitere drei Pakete Kaffee gekauft habe. Auch dies kann die Familie Graf anhand von Kassenzetteln belegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen