Viele Aktionen im Jubiläumsjahr an der Meringer Realschule

Nach sehr Jahren gab es am wieder ein Schulkonzert in der Realschule Mering. Zum einen war die lange musikalische Abstinenz natürlich der Pandemie geschuldet, zum anderen aber auch einer völlig neuen Besetzung in der Musikfachschaft. Das Konzert erhielt sehr große Resonanz. War die Aula erst nur bestuhlt mit 130 Stühlen, so wurden die Sitzplätze bis zum Beginn des Konzerts auf etwa 250 erweitert, weil so viele gespannte Zuhörerinnen und Zuhörer herbeiströmten.

Direktor Andreas Pimpl spielt Trompete

Es traten fünf verschiedene Ensembles auf, drei davon werden als Wahlfächer an der Realschule Mering angeboten: der Schulchor, die Percussion-AG und die Schulband. Das Orchester, unter der Leitung von Caroline Lang, war erst einige Wochen zuvor als Projekt am Musikaktionstag zusammengekommen. Umso erstaunlicher war die Präzision, die das Ensemble an den Tag legte. Da durfte natürlich der bei Schülerinnen und Schülern beliebte Ausschnitt aus „Der Fluch der Karibik“ nicht fehlen. Unterstützt wurde das Blasorchester vom Direktor Andreas Pimpl an der Trompete, Lehrerin Andrea Lanzinger an der Klarinette und der ehemaligen Musiklehrerin Monika Nees an der Flöte.

Der Chor, der von Beatrice Ottmann-Jünger am Klavier begleitet und geführt wird, sang traditionell deutsches Liedgut, aber auch aktuelle englische Hits. Die Percussion-AG, die von Bernhard Niederecker geleitet wird, stellte ihre Spielfreude unter Beweis, mit vielen verschiedenen Rhythmen, die zu einem Stück vereint waren. Ebenfalls musizierte Niederecker mit zwei fünften Klassen den Song Riptide, der mit Ukulelen und Cachons für gute Laune sorgte. Den fulminanten Abschluss machte die Schulband unter der Leitung von Mathias Pokorny, der die Band an Bass und Gitarre unterstützte. Im Anschluss gab es kühle Getränke und Häppchen vom sehr engagierten Elternbeirat der Schule.

Natürlich dürfte auch der Sport in den letzten Wochen in der Realschule nicht zu kurz kommen. So duellierten sich unsere neunten Klassen im Fußballturnier mit den Gymnasiasten, die unteren Jahrgänge konnten ihr sportliches Talent bei den Bundesjugendspielen unter Beweis stellen. Einige Schülerinnen und Schüler der 8c nutzten die Zeit der letzten Schulwoche, um ihre Kreativität auszuleben und eine Wand der Aula in ein farbenfrohes Kunstwerk zu verwandeln. Das Motiv für die Gestaltung der Wand wurde von den Lernenden im Kunstunterricht mit dem iPad entwickelt und auf die Wand übertragen. Zwei volle Tage konnten die Schülerinnen und Schüler durch Vorzeichnen und Malen ihre künstlerische Begabung ausleben. Neben der Gestaltung der Wand wurden auch schon die ersten Vorbereitungen für das bevorstehende Jubiläum unserer Schule getroffen, bei der die Schülerinnen und Schüler noch einmal die Möglichkeit hatten, künstlerisch aktiv zu werden.