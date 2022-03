Viele Projekte, wenig Geld: Braucht Mering nun doch einen Kredit?

Plus Nach den hohen Abweichungen vom Haushalt der vergangenen Jahre will der Meringer Hauptausschuss besser planen. Aber wie? Darüber gehen die Meinungen auseinander.

Es könnte sein, dass Mering nun doch einen Kredit aufnehmen muss: Am Dienstag beriet der Hauptausschuss erneut über Merings Haushalt. Seit der letzten Sitzung im Januar sind einige Änderungen in den Entwurf geflossen - zum finanziellen Nachteil der Gemeinde. Das und die zum Teil groben Abweichungen vom Haushaltsplan der vergangenen Jahre lösten Unmut bei den Ausschussmitgliedern aus. Einige wünschten sich knappere Berechnungen und mehr Kontrolle, andere warnten vor Handlungsunfähigkeit.