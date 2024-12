Viele Termine und Informationen beim ersten Vereinsstammtisch in Mering

Knapp 40 Vertreter der Meringer Vereine haben sich auf Einladung von Bürgermeister Florian Mayer und Initiative von Lothar Haupt (OMC Mering) zur Austauschrunde im Wasserhaus in St. Afra getroffen. Neben Terminen ging es auch um gegenseitige Unterstützung und fachlichen Austausch. 2025 gibt es mehrere Vereinsjubiläen.

Kein Veranstaltungskalender von Mering Aktuell

Der Gewerbeverein Mering Aktuell hatte früher einen Veranstaltungskalender herausgegeben, wobei auch die unterschiedlichen Termine der verschiedenen Vereine abgestimmt wurden. Seit einigen Jahren und auch aufgrund der Corona Pandemie sind diese Abstimmungen sowie der eigentliche Kalender, nicht auch zuletzt aufgrund der Digitalisierung, weggefallen. Dadurch fehlte auch ein Austausch Zwischen den Beteiligten.

Infoabend zur Lebensmittelhygiene für Vereine

Neben Terminabstimmungen für 2025 soll der Austausch künftig einmal im Jahr beibehalten werden. Viele Vereine haben zudem bei ihren Veranstaltungen mit Lebensmitteln zu tun, daher wurde auf Anregung von Lothar Haupt ein Infoabend zur Lebensmittelhygiene für alle betroffenen Vereinsmitglieder organisiert. Dieser findet am Donnerstag, 6. Februar, zwischen 19 und 21 Uhr im Feuerwehrhaus in der Friedenaustraße statt. Als Referenten konnten Michael Stadlmayer, Sachgebietsleiter Sicherheit im Landratsamt Aichach Friedberg, und Ulrike Weber von der IHK Schwaben, Leiterin der Abteilung Branchenentwicklung, Tourismus und Gastronomie, gewonnen werden. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Jubiläum, Feste, Feiern: woran müssen Vereine denken?“ Seminarinhalte sind rechtliche Anforderungen aus Sicht der Lebensmittelhygiene und des Gaststättenrechts sowie praktische Themen wie beispielsweise zur Handhygiene, zu mitgebrachten Speisen, Spucksschutz am Buffet, Bierzapfenanlagen, Mindesthaltbarkeitsdaten und der bewusste Umgang mit Lebensmitteln. Für 2026 ist laut Bürgermeister Mayer ein Bürgerfest am Badanger angedacht. Dieses soll als Open Air Konzert an einem Wochenende ähnlich der Kulturtage im Zuge der Corona-Pandemie stattfinden. Da viele Vereine ein eigenes Sommerfest nicht mehr stemmen können, könnten sich hierzu viele Vereine zusammenschließen und ihre Kasse aufbessern. „ Damit leisten wir einen wertvollen Beitrag zum Werbeslogan ‚Geh nicht fort, kauf im Ort‘ von Mering Aktuell“, so Mayer. Die Planungen sollen rechtzeitig in Zusammenarbeit mit dem Kulturbeauftragten Klaus-Dieter Ruf und Jochen Hartmann vom Obst- und Gartenbauverein stattfinden. Im Laufe des kommenden Jahres stehen zudem etliche Vereinsjubiläum auf dem Programm. Der Sportverein wird 2025 sein 100-jähriges Bestehen feiern, die Sektion Mering des deutschen Alpenvereins wird 75. Die Siedlergemeinschaft Mering Sankt Afra wird 70 Jahre alt, der CSU Ortsverband schließt sich zum Jahresende mit dem 80-jährigen Bestehen an.