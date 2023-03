Vier Krimiautoren lesen in der Meringer Bücherei

Unter dem Motto „Mörderisches Mering“ kommen die Bestsellerautoren Mario Giordano, Tom Hillenbrand, Anton Leiss-Huber und Gordon Tyrie in die Marktgemeinde.

„Mörderisch gut“ war im vergangenen Herbst die Krimilesung mit vier Autorinnen im Rahmen des Förderprogramms Neustart Kultur. Dieses literarische Erfolgserlebnis in der Meringer Bücherei soll wiederholt werden. Am Mittwoch, 19. April, um 19.30 Uhr gibt es eine weitere Krimilesung, zu der Büchereileiterin Christine Hieke zusammen mit Angela Eßer einlädt.

Die Merchinger Autorin und Herausgeberin einer Vielzahl von Anthologien ist die Organisatorin und Vermittlerin der willkommenen Finanzspitze. Diese macht es erst möglich, namhafte Schriftsteller nach Mering einzuladen. Dieses Mal sind vier männliche Krimiautoren am Start. „Mit unserer Lesung begeben wir uns zudem auch auf Europa-Tour“, kündigt Christine Hieke an, „denn wir haben Kriminalfälle aus verschiedenen Ländern“.

Autor Giordano kommt aus Berlin nach Mering angereist

Mario Giordano, der auch schon das ein oder andere Drehbuch für „Tatort“ geschrieben hat, kommt aus Berlin angereist und hat seine Tante Poldi-Krimis mit im Gepäck. Die regelmäßig auf den Bestsellerlisten stehende Serie mit der unkonventionellen Ermittlerin spielt in Sizilien. Der Hamburger Autor Tom Hillenbrand lebt und arbeitet zwar in München, doch sein Protagonist, der Koch Xavier Kieffer, ermittelt in Luxemburg. In Mering liest der Autor aus dem aktuellen siebten Band. Der Titel lautet „Goldenes Gift“.

Eine große Literaturveranstaltung in Mering bei freiem Eintritt

In schottische Gefilde begibt sich die Leserschaft mit den Büchern von Gordon Tyrie. Der Name ist das Pseudonym des Glauser-Preisträgers Thomas Kastura aus Bamberg. Der Historiker, der auch als Autor für den Bayerischen Rundfunk arbeitet und seit 20 Jahren Kriminalromane schreibt, bringt mit seinem neuesten Buch „Schottenkomplott“ Spannung von den Hebriden nach Mering. Ob Anton Leiss-Huber, der ausgebildeter Opernsänger ist, am Lesungsabend auch eine Arie zum Besten geben wird, ist ungewiss. Auf jeden Fall hat er einen seiner spannenden Kriminalromane in der Tasche, die alle in seiner Heimat in und um Altötting spielen. Der Titel „Karfreitagstod“ passt jahreszeitlich zu dem dann erst wenige Tage zurückliegenden Osterfest.

„Es wird auf jeden Fall ein sehr unterhaltsamer Abend“, verspricht Angela Eßer. Sie kennt die Autoren alle persönlich aus ihrer langjährigen Tätigkeit im Syndikat, einer Vereinigung von Krimiautorinnen und -autoren, und stellte die Kontakte her. Um dem Publikum bestmöglichen Einblick in das Bücherschreiben zu geben, übernimmt Angela Eßer auch die Moderation des Abends. „Für uns ist es noch einmal eine tolle Chance, eine so große Literaturveranstaltung anbieten zu können“, freut sich Christine Hieke. „Und dies bei freiem Eintritt“. Denn das aus der Pandemie heraus entwickelte Förderprogramm läuft nun aus. Wer sich im Vorfeld auf den vierfachen Lesungsspaß vorbereiten möchte, kann sich schon das ein oder andere Buch in der Bücherei ausleihen.

