Vierfacher Krimispaß bei der Lesung in der Meringer Bücherei

Über hundert Besucherinnen und Besucher lassen sich von Bestsellerautoren und Moderatorin Angela Eßer "mörderisch" gut unterhalten. Wie Mering zu diesem literarischen Genuss kommt.

Einen unterhaltsamen Krimiabend in der Bücherei erlebte das zahlreich erschienene Publikum bei der zweiten Lesung unter dem Motto "Mörderisches Mering". Neben Killern, einer Kuschelkuh und dem Karfreitagstod wurden auch einige kulinarische Erkenntnisse präsentiert, zum Beispiel, warum Karotten heutzutage eine orange Farbe haben oder man am besten Stadthonig konsumieren sollte.

Noch einmal konnte auf Vermittlung der in Merching lebenden Autorin Angela Eßer aus dem Fördertopf des deutschen Literaturfonds geschöpft werden, der unter dem Motto "Neustart Kultur" Finanzspritzen nach der Pandemie bot. Und so war es möglich, dass mit Mario Giordano, Tom Hillenbrand, Anton Leiss-Huber und Gordon Tyrie vier Autoren nach Mering kamen, deren Krimis allesamt auf den Bestsellerlisten zu finden sind.

Sämtliche Stühle mussten Büchereileiterin Christine Hieke und ihr Team im Veranstaltungsbereich im Erdgeschoss aufstellen, denn das Interesse an der Lesung war enorm. Angela Eßer kennt die Autoren alle persönlich aus ihrer langjährigen Tätigkeit im Syndikat, einer Vereinigung von Krimiautorinnen und -autoren. Dank ihrer geschickten Moderation brachte der Abend über die unterhaltsam vorgetragenen Krimigeschichten hinaus interessante Erkenntnisse.

Krimireise von Schottland, nach Sizilien bis nach Luxemburg

Den Anfang machte Glauser-Preisträgers Thomas Kastura aus Bamberg, der unter dem Pseudonym Gordon Tyrie seine Hebridenkrimis schreibt. Sein Auftritt mit karierter Schottenmütze stimmte auf "Schottenkomplott", seinen dritten Titel der Reihe, ein, in dem ein einäugiger Profikiller, ein zottiges Hochlandrind und die beste Killerin nördlich des Hadrianwalls die Hauptrollen spielen.

Von Schottland führte die Lesung nach Italien, dem Handlungsort von Mario Giordanos Sizilienkrimis rund um Tante Poldi. Der gebürtige Münchner mit italienischen Wurzeln, der auch für Tatort Drehbücher schreibt, kam aus Berlin nach Mering. Seit 2015 schreibt er über Tante Poldi, die mit 60 beschließt, nach Sizilien zu gehen und "sich mit Meerblick totzusaufen", aber durch diverse Mordermittlungen immer wieder von Lust und Suff abgelenkt wird. Giordano las aus seinem aktuellen fünften Band "Tante Poldi und die sizilianischen Löwen" und verriet dem Publikum, dass in seine Serie eine gehörige Portion Familiengeschichte seiner in München aufgewachsenen italienischen Tanten eingeflossen sei.

Weiter ging es nach Luxemburg, wo der Koch Xavier Kieffer neben der Zubereitung deftiger lokaler Speisen brisante Fälle ermittelt. Wer bislang glaubte, dass wer Bienen mag, kein schlechter Mensch sein könne, wurde mit der Lesung von Tom Hillenbrand eines Besseren belehrt. Der Autor präsentierte mit trockenem Humor sein aktuelles Werk "Goldenes Gift". Die Aufdeckung von kulinarischen Skandalen ist die Spezialität des in München lebenden Hamburgers, der die journalistische Recherche von der Pike auf gelernt hat.

Zum Abschluss herzhaft lachen konnte das Publikum beim Auftritt von Anton Leiss-Huber. Der gebürtige Altöttinger verarbeitet in seinen Krimis die Hassliebe zu seiner Wallfahrtsheimatstadt und bewies mit Auszügen aus dem Buch "Karfreitagstod" auch sein Talent als Schauspieler. Als ausgebildeter Opernsänger kam er nicht darum herum, zum Abschluss der abwechslungsreichen Veranstaltung auch eine Arie zum Besten zu geben.

Wer Gefallen am Krimiabend fand, kann sich auf den Herbst freuen, wenn Angela Eßer diesmal aus dem Bereich "True Crime", also realen Kriminalfällen, unterhalten möchte. Eine Krimilesung für Kinder unter dem Motto "Mysteriöses Mering" bietet Angela Eßer am 28. April um 16 Uhr in der Bücherei anlässlich des Welttags des Buches.