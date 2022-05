Mering

vor 16 Min.

Vietnamesisches Restaurant eröffnet im Zentrum von Mering

Xuan Thuy Tong aus Augsburg wird im Juni sein vietnamesisches Restaurant "Halong Bay" in Mering in dem roten Eckhaus an der Münchener Straße 16 eröffnen.

Plus Spezialitäten seiner Heimat und Sushi will Gastronom Xuan Thuy Tong in dem markanten Eckhaus an der Münchener Straße anbieten. Im Juni startet der Betrieb.

Von Heike Scherer

Tische und Stühle sind bereits im Erdgeschoss und im 1. Stock der neuen Restaurant-Räume an der Münchener Straße in Mering aufgestellt. Asiatische Lampen, Dekorationen und Blumen sorgen schon für eine gemütliche Atmosphäre. Zwei Handwerker erledigen noch die notwendigen Arbeiten, damit das Restaurant "Halong Bay" in Mering bald die ersten Gäste verköstigen kann.

