Vokalensemble Trinita tritt mit Marienprogramm in Mering auf

Trinita ist mit einer neuen Sängerin und dem Programm „Ave mater kuniginne“ in der Meringer Kirche St. Franziskus zu hören.

Nachdem es in den Corona-Jahren etwas ruhiger um die Landsberger Vokalformation Trinità geworden war, melden sich die drei Frauen nun in teilweise neuer Besetzung musikalisch zurück. Zu hören gibt es sie unter anderem in Mering am Sonntag, 26. Mai um 17 Uhr in der Kirche St. Franziskus.

Das 2006 von Claudia Raber, Petra Sofie Stangl und Sara Klein-Schild gegründete Gesangstrio war für Landsberger und Meringer Kulturliebhaber vor allem durch ihre adventliche Stunde bei Kerzenschein mit mittelalterlichen, meditativen Klängen in der Landsberger Johanniskirche und der Kapelle St. Franziskus in Mering eine feste Institution in der Vorweihnachtszeit geworden. Sopranistin Claudia Raber musste jedoch im Herbst 2022 aus gesundheitlichen Gründen ihren Ausstieg aus dem Ensemble bekannt geben.

Seit Anfang 2024 ist nun die studierte Sopranistin Maria J. de la Torre fester Bestandteil des Vokaltrios Trinità. „Wir sind natürlich unsagbar traurig über das Ausscheiden von Claudia gewesen, denn in 16 gemeinsamen Jahren war eine Verbindung gewachsen, die für uns mehr bedeutete als nur Gesangskolleginnen zu sein. Jetzt schätzen wir uns sehr glücklich mit Maria die Lücke im Sopran künftig wieder zu füllen“, so Petra Sofie Stangl.

Trinita ist mit seinem Programm in der Meringer Kirche St. Franziskus

Gegründet hatte sich Trinità im Mai 2006 mit dem Ziel, beim Ruethenfest 2007 aufzutreten. Aus der Probenarbeit entwickelte sich so rasch ein vielseitiges Repertoire, dass schließlich adventliche Konzerte hinzukamen, Passionskonzerte gestaltet wurden und auch weltliche Programme zur Aufführung kamen. Auch in Mering war das Landsberger Ensemble schon mehrfach zu Gast. Mit zwei CD-Aufnahmen verewigte sich Trinità bereits bei ihren Konzertbesuchern, wobei es schon genügend Ideen für neue Projekte gibt.

Als „Come-back“ hat Trinità für dieses Frühjahr das Marienprogramm „Ave mater kuniginne“ zusammengestellt und wird es an folgenden Terminen und Orten zur Aufführung bringen: Sonntag, 5. Mai, um 16 Uhr in der Basilika St. Michael in Altenstadt; Freitag, 17. Mai um 19 Uhr in der Kirche St. Ulrich in Pestenacker; Samstag, 25. Mai um 19 Uhr in der Klosterkirche Landsberg und Sonntag, 26. Mai um 17 Uhr in der Kirche St. Franziskus in Mering. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne genommen.

Die ZuhörerInnen sind zudem am Sonntag, 12. Mai um 19 Uhr zur feierlichen Maiandacht in der Kirche St. Ulrich in Pestenacker eingeladen. Auch bei der 24. Langen Kunstnacht am 21. September in Landsberg wird Trinità vertreten sein. (AZ)