Heftige Kritik wird am neuen Festwirt in Mering laut

Am Sonntag herrschte gute Stimmung im Festzelt am Sommerkeller in Mering. Doch der Festwirt Holger Regler steht unter der Kritik.

Plus Auf dem Volksfest kam es teils zu langen Warteschlangen. Doch die Jugend feierte abends ausgelassen. Brauereichef und Bürgermeister wollen eine Nachbesprechung.

Von Eva Weizenegger

Vier Jahre mussten die Meringerinnen und Meringer auf das Volksfest warten. Auch für 2023 stand zunächst nicht fest, ob sich ein Festwirt finden würde. Im Frühling kam dann die gute Nachricht von der Brauerei Kühbach: "Es wird ein Volksfest stattfinden, wir haben einen neuen Festwirt." Das freute Bürgermeister Florian Mayer, der zugleich das 50-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Mering und Ambérieu in diesem Rahmen feiern wollte. Doch schon kurz nach dem Auftakt kamen die ersten kritischen Stimmen auf. Der Ärger reichte von zu langsamer Bedienung bis hin zu rohen Hendl. Auch die Lebensmittelkontrolle war vor Ort.

Kritik rund ums Volksfest: "Das sind wir in Mering etwas anderes gewöhnt"

In den sozialen Medien hieß es unter anderem: "Zu wenige Bedienungen und das Essen muss man sich an der Theke holen." Festwirt Holger Regler und sein Team besserten nach. Beim Seniorennachmittag am Freitag mussten die Gäste stundenlang auf die von Marktgemeinde und Stadtsparkasse Augsburg gesponsorten Hendl warten. Nichts ging weiter. "Mein Gockel war nicht mal durch, ich verzichtete lieber auf das Essen", schrieb eine Frau auf Facebook. Zudem sei das Festzelt lieblos hergerichtet. "Da sind wir in Mering etwas anderes gewöhnt." 3200 Personen waren am Freitag eingeladen.

