Vom Speicher auf die Schiene: Modellbahnflohmarkt in St. Afra

Lok, Wagen oder Schiene - alles Zubehör kann zur Begutachtung oder zum Verkauf mitgebracht werden. Die Modellbahnfreunde bieten auch kleine Reparaturen an.

Ihren jährlichen Modellbauflohmarkt veranstalten die Modellbahnfreunde am Samstag, 27. Januar von 13 bis 17 Uhr im Vereinsheim „Altes Wasserhaus“, am Karlsbader Weg 11 in Mering St. Afra. Eingeladen sind interessierte Käufer, aber auch Verkäufer, für die nach Voranmeldung Verkaufstische bereitstehen. Geboten wird eine Tauschbörse für Modellbahnzubehör, eine Begutachtung von gebrauchten Modellbahnen und vor Ort werden auch kleinere Wartungs- und Reparaturarbeiten durchgeführt, für die allerdings keine Gewähr übernommen wird.

Zudem gibt es Teststrecken für die Spurweiten Z, N, H0 und LGB (Gartenbahn) und eine Ausstellung von Modellbahn-Kleinanlagen, jede Menge Eisenbahnliteratur sowie zur Stärkung Kaffee und Kuchen und kleine Speisen und Getränke. „Manchmal ruhen kleine Schätze auf Speichern oder in Kellern, sorgsam in Kartons verpackt“, weiß Wolfgang Wrba von den Modellbaufreunden. Egel ob Opas alte Eisenbahnkiste, Papas Märklinsammlung oder die nagelneue, aber nicht benutzte Fleischmann-Digitalanlage des Sohnes, alles kann zur Begutachtung und zum Verkauf mitgebracht werden.

Beim Modellbahnflohmarkt sind nur private Verkäufer zugelassen

Ist das Zeug noch etwas wert? Lässt sich die eingemottete Lokomotive noch bewegen? Lassen sich die Schätze tauschen oder verkaufen? Eisenbahninteressierte oder Besitzer einer Modellbahn oder von Zubehör können ihre Ware begutachten lassen. Als Verkäufer werden ausschließlich Privatpersonen zugelassen, keine gewerblichen Händler.

Verkaufstische in der Größe von circa 80 auf 160 Zentimeter werden bereitgestellt, eine Reservierung ist dafür aber nötig. Zur Unkostendeckung wird ein Beitrag von 14 Euro pro Verkaufstisch erhoben. Einlass für die Verkäufer ist ab 11 Uhr. Der Eintritt ist frei. Informationen gibt es unter www.modellbahnfreunde-mering.de im Internet.

Anmeldung für Verkäufer bei Wolfgang Wrba, Tel. 08233/20981 oder per E-Mail wolfgang.wrba@t-online.de.