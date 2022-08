Von Andalusien bis Ägypten: Premieren im Multum-in-Parvo-Opernhaus

Das Meringer Papiertheater lädt mit seinen Aufführungen zu Reisen in ferne Länder ein. Von "Carmen" bis zur "Zauberflöte": Was ab September geboten ist.

Musikalische Reisen stehen im Meringer Multum-in-Parvo-Opernhaus auf dem Programm. Dort starten im September die Opern "Carmen", "Die Entführung aus dem Serail" und "Die Zauberflöte". Einen kleinen Zwischenstopp in heimischen Gefilden gibt’s am zweiten Wochenende mit der Oper "Der Freischütz".

Mit "Carmen" geht es musikalisch von Mering nach Spanien

Auftakt macht "Carmen" am 4. September um 11 Uhr. Bei der Beschäftigung mit der Entstehungsgeschichte von Bizets Oper sticht eine Gemeinsamkeit zwischen dem Komponisten und dem Schriftsteller Karl May ins Auge: So wie Letzterer niemals in Amerika war und einige seine Romane genau dort spielen, war George Bizet nie in Spanien, um seinen Welterfolg "Carmen" vorzubereiten. Beide haben ihre Werke geschaffen allein durch die Erlebnisse, die in ihren Köpfen stattfanden. "Genau da setzen wir mit unseren Operninszenierungen an: Wir möchten unsere Gäste in andere Welten entführen, wo sie in Geschichten ganz eintauchen können", so der künstlerische Leiter Benno Mitschka.

Die erste Etappe der Meringer Opernreise führt die Operngäste mit "Carmen" nach Andalusien. Sobald der Vorhang aufgeht, nimmt Mitschka sein Publikum mitten hinein in das Geschehen: Lebhaftes Treiben auf einem Platz in Sevilla, Personengruppen schlendern im Hintergrund vorbei, Micaëla tritt auf, um sich nach Don José zu erkundigen, vorne marschieren die prächtigen Pferde der Soldaten auf. Ihren Höhepunkt hat diese Eingangsszene dann mit dem Auftritt der Carmen, die in der Mitte der Bühne alle Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Nach dem Bühnenbildwechsel fokussiert sich alles auf Carmen und Don José. Der Filmemacher schafft es, eine Intimität zwischen den beiden herzustellen, in der die Schmugglerin nur ein Ziel verfolgt: Sie will durch ihre Verführungskunst Don José dazu bringen, nicht mehr sie zu verhaften, sondern für sie ins Gefängnis zu gehen. Am "Carmen"-Sonntag bieten die Multum-in-Parvo-Macherinnen und -Macher ihren Gäste Leckereien aus der spanischen und französischen Küche.

Meringer Opernhaus stellt Programm für Herbst 2022 vor

Von Andalusien geht die Reise eine Woche später mit der Oper "Der Freischütz" von Carl Maria von Weber weiter in die Ruhe des deutschen Waldes. Verzaubert wird das Publikum hier beim Schweifen durch die Wälder und Auen oder in den wunderbaren Räumlichkeiten des Jagdschlösschens. In der Wolfsschlucht gewinnt dann eher das Gänsehaut-Feeling die Oberhand, wenn Kaspar Max dazu verführt, sich über die "schwarze Magie" mit dem Teufel Samiel zu verbünden. So bleibt bei allem Teuflischen die Frage, die sich bisweilen ein jeder stellt: Wie weit würde ich gehen, um zu bekommen, was ich haben will?

Nachdem der Vorhang gefallen ist, werden die Meringer Operngäste mit einem British Afternoon Tea mit herzhaften und süßen Köstlichkeiten aus der Multum-in-Parvo-Küche verwöhnt. Aber wo ist hier die Klammer zwischen englischer Teetradition und dem "Freischütz"? Überliefert ist zumindest, dass Carl Maria von Weber bei der Komposition seiner Oper "Oberon", die in London uraufgeführt wurde, darum bemüht war, sich englischen Gepflogenheiten anzupassen. Dass er dabei auch Geschmack an der englischen Tea Time gefunden haben könnte, scheint zumindest naheliegend zu sein.

Programm, Aufführungen und Preise für Opern in Mering

Schließlich gibt’s für alle Mozart-Fans noch zwei Reisestopps an der türkischen Küste anlässlich der "Entführung aus dem Serail" und im alten Ägypten für "Die Zauberflöte". (AZ)

Termine:

Carmen: Freitag, 2. September und Samstag, 3. September jeweils um 19 Uhr, Sonntag, 4. September um 11 Uhr (mit Mittagsbüfett)

Der Freischütz: Freitag, 9. September und Samstag, 10. September jeweils um 19 Uhr, Sonntag, 11. September um 14.30 Uhr (mit British Afternoon Tea)

Die Entführung aus dem Serail: Freitag, 16. September und Samstag, 17. September, jeweils um 19 Uhr, Sonntag, 18. September um 11 Uhr (mit Mittagsbüfett)

Die Zauberflöte: Sonntag, 25. September, um 11 Uhr (mit Mittagsbüfett)

Info: Tickets können Sie telefonisch reservieren unter 08233/7950895 oder 0176/50287713, per E-Mail unter kartenservierung@papiertheater.net oder direkt im Multum-in-Parvo-Opernhaus in der Augsburger Straße 48 in Mering. Abendaufführungen kosten 12 Euro, Aufführung mit Mittagsbüfett 30 Euro, Aufführung mit British Afternoon Tea 35 Euro.