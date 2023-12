Von Barock bis Moderne: Orchester der Musikfreunde zeigt sich vielseitig

Das Orchester der Musikfreunde Mering spielte souverän in der Kirche St. Michael und lädt einen Überraschungsgast ein.

Mehr Publikum hätte das Konzert der Meringer Orchesterfreunde sicher vertragen, dennoch war den Mitgliedern des Orchesters und dem Überraschungsgast langer Applaus gewiss. Und sicherlich durfte Karl-Heinz Brunner von der Ambulanten in Mering auf einen gut gefüllten Spendenkorb hoffen.

Den Trubel am Weihnachtsmarkt konnten die Zuhörer umgehen und sich gleich moderner Filmmusik hingeben. Der Märchenfilm "Drei Nüsse für Aschenbrödel" aus dem Jahre 1973 gehört seit mehreren Jahrzehnten zu den schönsten Kindheitserinnerungen ganzer Generationen. Die unsterbliche Musik von Karel Svoboda erweckt die Bilder des endlich vereinten Paares, wie es zusammen über die verschneiten Wiesen reitet. Diese traumhafte Musik interpretierte das Orchester der Musikfreunde mit Empathie.

Musikfreunde spielen Filmmusik von Joe Hisaishi

Der Japaner Joe Hisaishi ist eine echte Ikone in seinem Land. Seine bekanntesten Kompositionen sind allesamt in japanischen Animé-Filmen zu finden wie etwa Prinzessin Mononoke. Mit der Vertonung von mehr als 110 Filmen ist Joe Hisaishi ohne Zweifel weltweit der populärste japanische Komponist. In einem Arrangement von Shannon Larkin wusste das Orchester zu überzeugen und erhielt viel Applaus.

Die Sonaten Antonio Vivaldis (1678-1741) gehören sicherlich zu den besten Kompositionen, die im Barock für die Besetzung Violoncello entstanden. Unter diesen Werken erfreut sich vor allem die Sonate in e-Moll (RV 40) besonderer Beliebtheit, die von dem Überraschungsgast, dem 17-jährigen Thadeus Henschel ohne Noten interpretiert wurde. Ganz leise spielte das Orchester dazu. Dafür gab es lang anhaltenden Applaus, der dem Publikum eine Zugabe eintrug. Das war die Allemande aus der zweiten Cello-Suite von Johann Sebastian Bach, die beinahe einer stilisierten Tanzform gleichkam. Dafür gabe es zurecht Bravorufe.

Langanhaltender Applaus belohnt die Musiker in Mering

Eher einem lyrischen Stil verpflichtet ist die Reprise aus Chihiros Reise ins Zauberland - noch mal eine Komposition von Joe Hisaishi, dem bekannten Japaner. Die sehr zarte Musik wirkt fast schon sphärisch, zumindest macht dies Dirigent Wolfgang Raab mit seinem Orchester hörbar. Auch klangtechnisch war dies ein gelungener, erfreulicher Auftritt, der einen wunderbaren Einblick in Hisaishis Schaffen gewährte. Zum Schluss erklang Antonin Dvorak und ein Allegretto aus seiner Legendy op. 59. Langanhaltender Applaus belohnte die Musiker, die bei diesem Benefizkonzert wieder einmal ihre musikalische Qualität unter Beweis gestellt haben.