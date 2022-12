Von Beruf Glücksbringer – ein Kaminkehrer aus Mering erzählt

Wie fühlt sich ein Beruf an, der mit Aberglauben gesehen wird, aber hochmodern ist? Der Meringer Kaminkehrer Volker Schmidt berichtet aus seinem Alltag.

Wenn Volker Schmidt beruflich unterwegs ist, drehen manchmal Fremde an seinen goldenen Jackenknöpfen, umarmen ihn oder streichen über seine Schulter. Er ist das gewohnt, denn er ist bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger in Mering. Der Glaube, dass Schornsteinfeger Glück bringen, geht bis ins Mittelalter zurück. Schon damals reinigten Kaminkehrer die Kamine. Denn ein Schornsteinbrand durch angestauten Ruß bedeutete damals für die meist aus Holz gebauten Häuser eine Katastrophe. War der Kaminkehrer im Haus, konnten die Bewohner ihren Ofen sicher befeuern. Den Schornsteinfegern mit ihren rußverschmierten Gesichtern wurden außerdem magische Kräfte nachgesagt. Dem Aberglauben zufolge konnten sie Dämonen und Geister aus dem Haus vertreiben. Und auch heute sieht sich Volker Schmidt ein wenig als Glücksbringer.

„Unsere Aufgabe ist es ja nach wie vor, Anlagen zu kehren und zu überprüfen – auch wenn diese wesentlich moderner als früher sind. Es geht darum, die Betriebs- und Brandsicherheit zu erhalten und Schäden zu erkennen, bevor es zu spät ist.“ Wenn er so durch seine Arbeit mit verhindern könne, dass beispielsweise bei Minusgraden die Heizungsanlage auf Störung geht oder der Kamin nicht mehr zieht, dann sei das sicherlich ein Glück für die Bewohner.

Schornsteinfeger gelten als Glücksbringer. Foto: Hauke-Christian Dittrich (dpa)

Dass er diesen Beruf lernte, habe sich aus Zufall entwickelt. Der Schüler interessierte sich für Chemie und Verbrennungsvorgänge, ebenso für das Thema Energie und Umweltschutz. Eine Berufsberaterin empfahl ihm deshalb, Heizungsbauer oder Kaminkehrer zu werden. Das überzeugte ihn. Auf seine Bewerbungsschreiben antwortete jedoch nur die Kaminkehrerinnung. Er ergatterte eine Lehrstelle in Königsbrunn. Das ist 20 Jahre her. Seitdem hat sich das Berufsbild gewandelt. „Die Veränderungen sind noch nicht bahnbrechend. Es geht aber unter anderem immer mehr in Richtung energetische Beratung. Und auch das Thema Lüftungsanlagen könnte in Zukunft wichtiger werden“, prognostiziert er und fügt hinzu: „Weil Gas- und Ölheizungen langsam weniger werden, wird es in den kommenden Jahren zu stärkeren Veränderungen im Berufsbild kommen.“

Derzeit stehen in seinem Alltag jedoch noch viele klassische Kaminkehrerarbeiten an, also die Reinigung und Überprüfung von Heizungs-, Abgas- und Lüftungsanlagen. Weil sich die Technik und die gesetzlichen Vorgaben ständig ändern, muss er immer auf dem neuesten Stand bleiben. Die Innungen in Bayern organisieren deshalb jährlich mindestens 4,5 Schulungstage. Auch die Teilnahme an weiteren Fortbildungen in rechtlichen, technischen und energetischen Themen gehört für den Meringer dazu. Das Schönste sei, dass er stets viel Bewegung hat. „Den ganzen Tag nur im Büro zu sitzen, wäre nichts für mich“, sagt er.

Kaminkehrer in Aichach-Friedberg plagen Nachwuchssorgen

Jeden Tag stehen vielseitige Tätigkeiten an – mal steht er auf einem Dach oder muss zu Besprechungen auf Baustellen, mal im Keller an einer Heizung oder im Wohnzimmer eine neue Feuerstätte abnehmen sowie eben auch die Schreibarbeiten am PC. Dazu kommen die unterschiedlichsten Heizungstechniken und der Kontakt zu den Kunden.

Deshalb kann er den Beruf auch jungen Menschen wärmstens empfehlen. Derzeit sei es allerdings teilweise schwierig: „Das Handwerk haben viele leider nicht mehr auf dem Schirm, was sehr schade ist, weil man dort auch gute und zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten hat.“ Wer sich für den Beruf interessiert, sollte sich gerne bewegen und kein Problem damit haben, auch mal schmutzig zu werden. Man muss zudem kommunikativ sein und gute Umgangsformen haben. Auch ein Grundinteresse an Technik ist von Vorteil. „Früher hat man auch immer gesagt, man müsse schwindelfrei sein. Das ist aber nicht zwingend“, ergänzt er mit einem Lächeln.