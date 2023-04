Mering

vor 18 Min.

Diese 19-Jährige schaffte es von der Förderschule bis zum Abi

Plus Für die hörgeschädigte Johanna Enzensberger aus Mering war ihr Weg von der Förder- zur Regelschule genau der richtige. Auch ihre Zukunft sieht sie im Bildungssystem.

Von Bill Titze Artikel anhören Shape

Zurückhaltend wirkt die 19-jährige Johanna Enzensberger. Dass zurückhaltend aber nicht unbedingt zaghaft bedeuten muss, wird bei einem Gespräch mit der Meringerin sehr schnell klar. Denn Johanna hat etwas geschafft, was in Deutschland immer noch nicht alltäglich ist: Sie hat auf einer Förderschule ihre Schullaufbahn begonnen und steht heute kurz vor der Abiturprüfung. Und das alles trotz eines Handicaps.

Denn Johanna ist seit ihrer Geburt hörgeschädigt. Ohne Hörhilfe hört sie nichts. Deshalb trägt sie auch ein sogenanntes Cochlea-Implantat, das dafür sorgt, dass sie dem Unterricht ohne Gebärdensprache folgen kann. So kam sie denn auch in eine Grundschulklasse an einer Augsburger Schule für Hörgeschädigte, in der die Lehrerinnen und Lehrer nicht in erster Linie mit Mimik und Gestik arbeiteten, sondern mit Wörtern. Dafür nutzten diese ein Mikro, dass direkt mit den Hörgeräten der Schülerinnen und Schüler verbunden ist. "Da gab es für mich überhaupt keine Probleme", blickt Johanna zurück.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen